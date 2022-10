Denn zum einen sind die für die verschlüsselte Datenübertragung notwendigen Zertifikate in den Geräten aus Sicherheitsgründen auf fünf Jahre befristet. Die ersten Konnektoren, die bereits 2017 in Arztpraxen installiert worden waren, benötigen also mittlerweile neue Zertifikate. Zum anderen ist das zunächst implementierte Verschlüsselungsverfahren in die Jahre gekommen, sodass der Wechsel zu einem anderen Verfahren oder zumindest zu einer neuen Schlüssellänge notwendig wird. Technisch gesehen wäre der Zertifikatsaustausch möglich, ohne die alten Konnektoren wegzuwerfen, per Updates aus der Ferne. Doch laut Herstellerangaben hat die Gematik, der halbstaatliche Betreiber der TI, es versäumt, eine solche Updateroutine vorzuschreiben. Folglich haben sie auch keine einprogrammiert. Je nach Modell müsste daher für den Zertifikatstausch eine Chipkarte in den Geräten ausgewechselt werden. Die Hersteller scheuen aber den Aufwand, die Geräte in jeder Arztpraxis aufzuschrauben. Zudem entspreche es nicht dem Sicherheitskonzept, das Gehäuse gewaltsam zu öffnen, argumentieren sie. Insgesamt betrachtet sei die Hardware der ersten Konnektoren so veraltet, dass sich ein Umprogrammieren nicht lohne.