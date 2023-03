Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana und Bixby Quatsch nicht so rum!

»So oder so: Siri macht Spaß«, der Satz stammt von mir. Ich hatte ihn im Jahr 2011 in meinen Testbericht über das damals neue iPhone 4S geschrieben. Siri, das war damals neu und schon deshalb aufregend. Auf einmal konnte man mit seinem Smartphone reden – zumindest ein bisschen. Man konnte damit E-Mails diktieren, nach dem Wetter fragen und sich Termine in den Kalender eintragen lassen. »Das funktioniert meist recht gut«, schränkte ich vorsichtig ein. Meist, nicht immer. Aber es machte so viel Spaß, dass wir den »Sprüchen des iPhone-Orakels« eigene Geschichten widmeten.

Ich jedenfalls war angefixt. Und bekam reichlich Futter: den Google Assistant, der angeblich Majel heißen sollte, Amazons Alexa, Microsofts Cortana und noch einige mehr. Sie alle versprachen eine tastaturfreie Zukunft, in der man sich mit seinem digitalen Assistenten unterhält, wie Joaquin Phoenix es in dem Film »Her« mit »Samantha« tut. Außer in Smartphones wurden sie in smarte Lautsprecher eingebaut – komfortabel für die Anbieter, denn so kann man ihre Musikdienste und andere Angebote auch per Sprache abrufen.