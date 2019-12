über digitale Medizin wird viel geredet, doch bei näherer Betrachtung verändert derzeit kaum eine App, Web-Sprechstunde, vernetzte Patientenakte oder Smartphone-Erweiterung wirklich so grundumstürzend unser Gesundheitssystem, wie es begnadete Verkaufstalente werbetrompeten.

Trotzdem verstecken sich zwischen den Buzzwords "Algorithmus", "Arztabschaffung" oder "Big Data" immer wieder spannende Ideen, etwa die der amerikanischen Firma AliveCore. Die bastelt allen Ernstes an einem quasi digitalen "blutlosen Bluttest". Die Idee klingt verrückt; die US-Zulassungsbehörde FDA erteilte AliveCor jedoch eine eingeschränkte Versuchszulassung. In einem EKG kann man Zeichen finden, die es möglich machen, den Kaliumgehalt im Blut zu berechnen. In der Medizin ist seit Langem bekannt, dass eine hohe T-Welle im EKG auf einen hohen Kaliumwert hindeutet. Je höher dieser Wert ist, desto größer ist das Risiko, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln und im Extremfall einen plötzlichen Herztod zu erleiden.

Für das menschliche Auge sind kleinere Veränderungen in der T-Welle schwerer zu erkennen als für eine Maschine. AliveCor wertete 2,8 Millionen 12-Kanal-EKGs und 4,28 Millionen dazugehörige Kalium-Bluttests aus. Herausgekommen ist ein offenbar ziemlich korrekt arbeitender Algorithmus.

Kommt die endgültige Genehmigung schnell, könnten Smartwatches oder andere tragbare Geräte, die EKG aufzeichnen, tatsächlich warnen, wenn der Kaliumwert entgleist. Da zum Beispiel die Apple Watch aber nur ein 1-Kanal-EKG aufzeichnet, müsste der Algorithmus vermutlich noch einmal anders dafür trainiert werden, was aber nicht ausgeschlossen ist. Herzspezialisten, die von der Idee gehört haben, sind jedenfalls beeindruckt.

Seltsame Digitalwelt: Lieferdienst für Selbstabholer

Ich erwartete eine Bestellung, die ich dringend benötigte. Dummerweise verschickte Amazon das Paket mit dem hauseigenen Lieferdienst Amazon Logistics. Zwar kann man dort die Echtzeit-Position des Lieferwagens tracken, doch das half mir nur bedingt. Immer wenn sich der GPS-Punkt auf der Karte näherte und es hieß, die eigene Adresse sei die nächste Station, bog der Fahrer doch noch irgendwo ab und lieferte zunächst woanders aus. Drei Stunden beobachtete ich das. Als der Mitarbeiter dann endlich klingelte, machte er fürs nächste Mal einen Vorschlag: "Sie sehen ja, wo ich bin. Sie können auch gern vorbeikommen am Fahrzeug und Ihr Paket holen."

App der Woche: "Triode"

getestet von Tobias Kirchner

Wer gern mal internationale Radiosender hört, bekommt mit Triode eine gute App. So liefert die Radio-App die Möglichkeit, viele Internetsender zu hören, die entweder über die aufgeräumten Menüs aufgespürt oder via Link zu den Favoriten hinzugefügt werden können. Die Auswahl ist groß und die Navigation schnell verstanden. Triode orientiert sich am amerikanischen Markt, jedoch ist es auch möglich, Sender aus anderen Ländern über die App zu hören. Außerdem gibt es eine Unterstützung für Apple TV und CarPlay. Wer weitere Zusatzfunktionen, wie die Synchronisierung der Favoriten via iCloud, nutzen möchte, muss ein Abo abschließen. Ansonsten ist die Radio-App kostenlos.

Gratis, monatliches Abo für 0,99 Euro: iOS

Fremdlinks: Drei Tipps aus anderen Medien

"Wie halten wir in der KI den Anschluss, Herr Krüger?" (Podcast, 51 Minuten): Antonio Krüger leitet das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Im Interview erklärt er, was die Bundesregierung falsch macht und wie abgehängt Deutschland wirklich ist.

"This is how Facebook's AI looks for bad stuff" (Englisch, drei Leseminuten): Wie Facebook neuronale Netzwerke trainiert, Videos zu identifizieren, die Gewalt, Waffen oder andere gefährliche Inhalte zeigen.

"In Data Journalism, Tech Matters Less Than the People" (Englisch, fünf Leseminuten): Der Wirtschaftsreporter Ben Casselman erklärt, wie er mit der Programmiersprache "R" Datenjournalismus betreibt.

Ich wünsche Ihnen eine fröhliche Woche ohne stressige Weihnachtseinkäufe,

Ihr Martin U. Müller

