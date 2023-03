Ein Fernseher als Gemälde

Auf Wunsch zeigt der Fernseher auch Gemälde an. Kostenlos lässt sich zwischen 1700 Bildern wählen. Im Laufe des Jahres will Amazon »dynamische Kunst« ergänzen. Das sind Bilder, deren Farbkomposition sich an die Tages- und Jahreszeit anpassen. Das Ganze ähnelt der Bilderrahmenidee von Samsungs Fernsehmodellreihe »The Frame«.

Der Handelskonzern will auch mit dem Trendthema künstliche Intelligenz punkten. Amazon will mit einem Update eine Funktion freischalten, die fotorealistische Gemälde auf Zuruf erstellt. Bei der Präsentation in London wünschte sich Amazons Unterhaltungsgerätechef Daniel Rausch etwa Nordlichter über dem Big Ben oder ein Barockschloss auf dem Mars herbei. Bis eine einfache Sprachbedienung auf dem Fernseher praxisreif ist, braucht aber Amazon noch Zeit. Wann der Konzern die Funktion nachliefert, ist noch unklar.