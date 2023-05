Gut Ding braucht verdammt lange. Jedenfalls, wenn es um Amazons Plan geht, Pakete mit Drohnen schnell und pünktlich vor die Haustür zu liefern. Im Januar hatten der Konzern sich vorgenommen, in diesem Jahr 10.000 Pakete mit seinen Fluggeräten zu transportieren. Dem US-Nachrichtensender CNBC steckte das Unternehmen nun, dass man in den beiden Testmärkten, in denen das System ausprobiert wird, bisher erst 100 Lieferungen auf dem Luftweg durchgeführt hat. Kein besonders ermutigender Wert, zumal das Unternehmen bereits seit zehn Jahren an dem Projekt Drohnenlieferung arbeitet.