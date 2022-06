In Amazons Whitepaper dazu heißt es: »Wir haben die Stimmengenerierung in zwei Aufgaben geteilt: Sprachinhalt und Sprecher-Identität«. Dadurch verringere sich die Komplexität des Problems, aus wenig Material eine authentisch klingende Stimme zu erschaffen. Andere vergleichbare Modelle würden 30 Mal mehr Trainingsmaterial benötigen.

»Erinnerungen an Menschen bewahren«

Wann alle Alexa-Geräte diese Fähigkeit bekommen, sagte Prasad nicht. Nach Amazons Angaben befindet sich die Technik noch in der Entwicklungsphase. Prasad formulierte aber schon einmal aus, was sie letztlich leisten soll: Viele Menschen hätten in der Pandemie geliebte Menschen verloren. »Künstliche Intelligenz kann den Schmerz des Verlusts nicht aus der Welt schaffen, aber sie kann definitiv die Erinnerungen an diese Menschen bewahren.«