Denn wie aus einem Support-Dokument von Amazon hervorgeht, kann man nun auch ohne externe Hilfe EPUB-Bücher auf Kindle-Geräten lesen. Einen Umweg muss man dennoch gehen, mit dem weitverbreiteten Dateiformat selbst können die Kindles auch 15 Jahre nach der Präsentation des ersten Modells noch nicht umgehen.

Schick dem Kindle eine Mail

Einen solchen Umweg gibt es bereits in Form der Open-Source-Software Calibre , die EPUB-Bücher in ein Kindle-konformes Format umwandeln kann. Experten bezeichnen die Software allerdings als zwar leistungsstark, aber »frustrierend und hässlich «. Amazons Lösung ist zumindest einfacher zu bedienen, denn sie besteht vorerst darin, dass Nutzerinnen und Nutzer EPUB-Bücher nun per E-Mail an ihren Kindle senden können.