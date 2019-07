heute Nacht um 0:01 Uhr hat ein weiterer Amazon Prime Day begonnen. Und damit auch wieder ein Sonderangebots-Marathon für Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft. Ähnlich wie beim Black Friday dauert Amazons Angebotstag viel länger als nur einen Tag, nämlich 48 Stunden. Ein großer Unterschied zum Black Friday: Mein E-Mail-Postfach blieb bisher erstaunlich frei von Offerten, die ich angeblich nicht ablehnen kann.

Ob Sie für einige Prozent Rabatt bis spät in die Nacht wach bleiben oder gar früh am Morgen aufstehen, das müssen Sie schon mit sich selbst ausmachen. Bevor deswegen die smarte Kaffeemaschine vorprogrammiert und der Wecker gestellt wird, lohnt fast immer ein Preisvergleich bei anderen Anbietern. Denn auch wenn Amazon großspurig bis zu 40 Prozent Rabatt verspricht, nicht bei allen Produkten sparen Sie auch tatsächlich. Vor dem Klick auf "In den Einkaufswagen" sollte man auf Preisvergleichsseiten wie Guenstiger.de, Geizhals.de und Idealo.de schauen, ob die vermeintlichen Schnäppchen wirklich welche sind. Und auch die 69 Euro Jahresgebühr für die Prime-Mitgliedschaft sollte man in seine Preiskalkulation mit einbeziehen.

AP Amazon-Pakete mit Prime-Day-Aufklebern in einem UPS-Transporter

Amazons eigene Produkte bekommt man am Prime Day dagegen fast immer zu günstigen Preisen. So kostet der E-Reader Kindle aktuell 30 Euro weniger als sonst. Und wenn Sie sich für Amazons Smartspeaker Echo Plus interessieren, zahlen Sie am Montag und Dienstag statt 150 nur 100 Euro dafür. Nur am Dienstag gibt es 150 Euro Rabatt auf ein Dreierpack der Blink-XT-Überwachungskameras. Blink Home Security ist eine Tochterfirma von Amazon und spezialisiert auf Indoor- und Outdoor-Kameras. Für Gamer bietet Amazon die Playstation 4 in verschiedenen Varianten ebenfalls vergünstigt an.

Doch bevor Sie die digitale Shoppingtour starten, denken Sie kurz darüber nach, ob Sie das Produkt der Wahl auch wirklich haben wollen. Die Diskussion um die Vernichtung von Retouren durch Amazon ist gerade erst abgeklungen. Neben der täglichen Zerstörung von Kühlschränken, Handys und Matratzen ist auch die Umweltbelastung durch den Versand von Retouren nicht zu unterschätzen. Einer Studie der Universität Bamberg zufolge wird in Deutschland jedes sechste Paket zurückgeschickt. Der Rückversand allein sorgte 2018 für einen CO2-Ausstoß von 238.000 Tonnen. Das entspricht täglich rund 2200 Autofahrten von Hamburg nach Moskau.

Pünktlich zum Beginn des Prime Day legten Angestellte übrigens an sieben deutschen Standorten von Amazon die Arbeit nieder. Sie fordern flächendeckende Tariflöhne für die Mitarbeiter.

Also: Bewahren Sie angesichts der Flut von Angeboten die Ruhe, kaufen Sie nur, was Sie auch wirklich brauchen und vergleichen Sie Amazons Preise vor jedem Kauf mit denen bei anderen Anbietern.

Seltsame Digitalwelt: Mein erstes Mal



DPA

Auch ich habe es endlich geschafft, mich auf einen dieser E-Scooter zu stellen, die in Hamburg seit einigen Wochen an jeder Ecke aus dem Boden schießen. Mit ihnen soll ja die Verkehrswende kommen. Wirklich überzeugt bin ich nach meiner ersten Testfahrt nicht. Weder davon, dass sie die Verkehrswende einläuten noch von den Gefährten selbst. Für die Strecke von der Redaktion zu einer U-Bahn-Haltestelle, rund 700 Meter Fußweg, brauchte ich mit dem Roller eine gute Viertelstunde und musste 2,60 Euro zahlen.

Das Problem war dabei nicht der E-Scooter selbst, sondern die zugehörige App des Anbieters. Diese ließ sich partout nicht dazu überreden, die Miete wieder zu beenden. Ich erhielt immer wieder die Mitteilung, ich würde in einer Parkverbotszone stehen und nicht, wie in Wirklichkeit, an einem Fahrradständer vor der U-Bahn-Haltestelle. Erst nach mehrfachem Umparken und Wechseln der Straßenseite war die App bereit, mich aus der digitalen Geiselhaft zu entlassen und die Mietzeit zu beenden. Als Alternative wäre mir nur noch geblieben, den Roller mit nach Hause zu nehmen. Und das wäre dann wirklich teuer geworden.

App der Woche: "321Fit"

getestet von Tobias Kirchner

Matthew Burton

321Fit ist eine übersichtliche App, in der man einfach ein Fitnessprogramm zusammenstellen kann. Die Darstellung erinnert mit den Listen und der Sortierung an einen Music Player in Retro-Optik. Wiederholungen, Übungszeit, Gewicht oder Dauer können definiert werden und dann fehlt nur noch ein Druck auf die Play-Taste. So arbeitet man sich dann nach und nach durch seine eigene Fitness-Playlist. Dabei muss man nicht die ganze Zeit aufs Smartphone starren, denn Ansagen signalisieren, wann die nächste Übung dran ist.

Gratis von Matthew Burton, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Meiden

"I Tried to Block Amazon From My Life. It Was Impossible" (Englisch, zehn Leseminuten)

Um ehrlich zu sein, hierbei handelt es sich eigentlich um einen Lesetipp des Kollegen Patrick Beuth und der Artikel ist auch nicht mehr ganz neu. Aber er passt einfach zu gut zum Thema Amazon. Kashmir Hill versuchte, für diesen Text für "Gizmodo" eine Woche lang auf Produkte und Dienstleistungen von Amazon zu verzichten. "Road-tripping with the Amazon nomads" (Englisch, 15 Leseminuten)

Auch diese Reportage des Technikportals "The Verge" beschäftigt sich indirekt mit Amazon. Josh Dzieza begleitet darin Menschen, die mit dem Auto durch die USA fahren, um zum Beispiel die limitierte Sonderedition der "Game of Thrones"-Oreos zu kaufen und die Kekse dann bei Amazon zum Kauf anzubieten. Herausgekommen ist ein interessanter Blick auf die Konsumgesellschaft - nicht nur die amerikanische. "This Is Palantir's Top-Secret User Manual for Cops" (Englisch, zehn Leseminuten)

Palantir ist eine der umstrittensten Daten- und Analysefirmen weltweit. Über die Software des Unternehmens wird viel debattiert, detaillierte Einblicke jedoch sind selten. "Motherboard" ist nun an ein Benutzerhandbuch gekommen, das erahnen lässt, wie einfach etwa Polizisten dank Palantirs Datenauswertungen Informationen über Verdächtige, aber auch deren Bezugspersonen abrufen können.





