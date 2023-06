Laut Gerichtsakte hat ein Angestellter der später von Amazon übernommenen Firma Ring im Jahr 2017 heimlich Kundinnen mit Sicherheitskameras beobachtet, die in Schlaf- und Badezimmern platziert waren. Die Überwachungskameras übertragen ihre Aufnahmen in die Cloud, auf die Angestellte von Ring unbegrenzten Zugriff hatten, so steht es in der FTC-Beschwerde. »Als Ergebnis der laxen Einstellung zum Datenschutz und zur Sicherheit konnten Mitarbeiter und externe Auftragnehmer sensible Videodaten von Kunden ansehen, herunterladen und übertragen«, begründet die Behörde ihr Vorgehen gegen den Konzern.