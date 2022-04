Privatsphäre und Sicherheit stehen im Zentrum der Verbesserungen, die Google für das nächste große Update seiner Smartphone-Software plant. So jedenfalls schreibt es Dave Burke, Vice President of Engineering bei Google, in der Ankündigung der ersten öffentlichen Betaversion von Android 13. Zudem soll das neue System besser mit Tablets und großen Bildschirmen klarkommen, was als Hinweis auf neue Google-Gadgets gedeutet werden könnte.

Bild vergrößern Android 13 im Android-13-Look Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Nach der Installation – mehr dazu später – fällt auf, dass die Optik zart überarbeitet worden ist. Man hat jetzt 16 Farben respektive Farbkombinationen zur Auswahl, mit denen Symbole, grafische Elemente und Hintergründe eingefärbt werden.

Eine winzige Neuerung, die Android-Fans begeistert, verbirgt sich im Media-Player-Widget, das erscheint, wenn man etwa in Spotify Musik abspielt und per Fingerwisch von oben die Statusleiste aufruft. Die Länge des laufenden Songs wird dort durch eine horizontale Linie dargestellt. Neu ist, dass die nun von links nach rechts anfängt zu schwingen, wenn die Musik spielt und so anzeigt, wie lang der Song noch ist. Erst kurz bevor er vorbei ist, schwingt die ganze Linie. Ein vollkommen unnötiges, aber optisch gelungenes Detail.