Es ist anscheinend ein Geschäft zum gegenseitigen Nutzen: Google bietet Autoherstellern seine Software für Autos an, die müssen sich dafür nicht um eigene Dienste kümmern, bekommen obendrein noch einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Doch das Bundeskartellamt in Bonn will nun gegen Teile des Geschäfts vorgehen und dem Digitalkonzern bestimmte Praktiken verbieten.