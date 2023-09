September-Update Android bekommt einen neuen Look – und neue Funktionen

In wenigen Wochen steht das größte Android-Update des Jahres an. Am 4. Oktober will Google in New York neue Pixel-Smartphones vorstellen – und die finale Version von Googles Smartphone-Betriebssystem, Android 14. Vorher aber räumt der US-Konzern noch mal auf, stellt ein paar neue und verbesserte Funktionen für Smartphones bereit – und ein neues Android-Logo.