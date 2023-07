Nun zieht Google nach und führt »unknown tracker alerts« in Android ab der Version 6.0 ein, die Funktion wird nach und nach über ein Update der Google Play Services ausgerollt. Aktivieren lässt sie sich dann in Android ab Version 12 in den Einstellungen im Bereich Sicherheit und Notfälle und dort unter Benachrichtigungen über unbekannten Bluetooth-Tracker. In Version 11 oder niedriger findet sich das Menü in den Einstellungen unter Google und dann Persönliche Sicherheit.