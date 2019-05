Googles Smartphone-Betriebssystem Das ist neu in Android Q

Google folgt alten Gewohnheiten: Auf der Entwicklerkonferenz I/O im Mai wird eine neue Android-Version angekündigt, die im Herbst auf ersten Geräten, den dann neuen Google-Smartphones, auf den Markt kommt. Die Zeit zwischen der Präsentation und der Einführung wird zum einen genutzt, um das System zu verfeinern.

Zum anderen geht der Konzern so lange auf die Suche nach einem Namen für die neue Software. Dabei steht im Mai jeweils nur der Anfangsbuchstabe fest und dass der Name einer Süßigkeit entsprechen soll. In diesem Jahr ist der Buchstabe "Q" dran, und man darf gespannt sein. Die Suche wird jedenfalls nicht leicht. Mein Vorschlag: "Quarkbällchen".

Wie in jedem Jahr wird es vor der finalen Version mehrere öffentliche Betaversionen geben, die jeder ausprobieren kann. Zumindest, wenn man ein passendes Smartphone und den nötigen Mut hat. Denn zum Wesen einer Betaversion gehört es auch, dass sie Fehler hat und Dinge schieflaufen können. Wer Q installiert, sollte sich dessen bewusst sein und lieber ein Backup mehr machen als sonst. Datenverluste gehören zu den Risiken unfertiger Software.

Die Liste der mit der aktuellen Beta von Android Q kompatiblen Smartphones ist zwar länger als je zuvor bei einer Android-Betaversion. Mit 21 Geräten umfasst sie aber immer noch nur einen Bruchteil dessen, was an verschiedenen Handymodellen auf dem Markt ist. Viele der von Google aufgeführten Modelle sind zudem kaum oder gar nicht in Deutschland erhältlich. Konkret lässt sich Android Q Beta 3 auf den folgenden Geräten installieren:

ASUS ZenFone 5Z

Essential Phone

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

Nokia 8.1

OnePlus 6T

OPPO Reno

Realem 3 Pro

Sony Expedia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

In Kürze dürfte diese Liste noch um das Pixel 3a und das Pixel 3a XL erweitert werden. Zur Teilnahme am Betatestprogramm kann man sich auf dieser Seite mit seinem Google-Account anmelden. Dort werden dann auch automatisch alle auf den jeweiligen Account angemeldeten Smartphones aufgelistet, auf denen die Betaversion installiert werden könnte.

Die wichtigsten Neuerungen haben wir in der folgenden Fotostrecke zusammengefasst:

Das ist neu in Android Q Darf bei Googles Entwicklerkonferenz nicht fehlen: Sowohl auf dem Veranstaltungsgelände als auch auf dem Google-Campus sieht man immer wieder übergroße Android-Moskottchen. So wie dieses, das Gärtner aus Buchsbaum geformt haben. Erwartbar und dennoch eine der großen Neuheiten auf der Entwicklerkonferenz Google I/O ist die Ankündigung von Android Q, dem nächsten Smartphone-Betriebssystem des US-Konzerns. Eine Vorabversion steht für jeden zur Installation bereit. Voraussetzung dafür ist, dass man eines von 21 kompatiblen Smartphone-Modellen besitzt. Android Q wird etliche Neuerungen, speziell für Falt-Smartphones, mitbringen. Eine davon ist die sogenannte App-Continuity. Die sorgt dafür, dass man eine App beispielsweise auf einem kleinen Außendisplay starten und ohne Verzögerung auf dem größeren Innendisplay weiter nutzen kann. Sehr viel Interesse zieht die neue Funktion "Live-Untertitel" auf sich. Sie ermöglicht es, beliebige Videos automatisch und in Echtzeit mit Live-Untertiteln zu versorgen. Später im Jahr soll diese Möglichkeit zuerst auf Pixel-Smartphones bereitgestellt werden. Seine Digital-Wellbeing-Funktionen erweitert Google unter anderem um Family Link, mit dem Eltern festlegen können, wie lange ihre Kinder bestimmte Apps nutzen dürfen. Sogenannte Dark Modes, bei denen der Bildschirmhintergrund auf Schwarz umgeschaltet wird und Schriften in hellen Farben erscheinen, sind derzeit hip und ziehen mit Q auch auf Android-Smartphones ein. Mit dem Update gibt Google sich Mühe, den Zugang zu den Datenschutz- und Privatsphäreeinstellungen zu vereinfachen. So ist der Berechtigungsmanager, in dem sich festlegen lässt, welche Apps auf welche Funktionen zugreifen dürfen, vom Apps-Menü in das neue Datenschutzmenü gewandert. Dort kann man beispielsweise festlegen, welche Apps die Kamera benutzen dürfen und... welchen Apps man Zugriff auf die Standortdaten des Geräts gewähren möchte. Ohnehin ist es eine auffällige Neuerung, dass Google nun alle Einstellungen, die die Privatsphäre und den Datenschutz betreffen, unter dem Menüpunkt Datenschutz zusammengefasst hat. Einige Einstellungen im neuen Datenschutzmenü verzweigen allerdings in die Web-Darstellung des jeweiligen Google-Kontos. Hat man auf dem Gerät den Dark Mode ausgewählt, landet man dementsprechend auf normalen, hellen Webseiten. Dasselbe gilt auch für die Aktivitätseinstellungen. Das mag ein Bruch in der Nutzerführung sein, ist aber dennoch sinnvoll. Viele Google-Kunden würden diese Einstellungen sonst wohl nie zu sehen bekommen. In Teilen überarbeitet wurde auch die Funktion "Nicht stören", die jetzt etwas höflicher "Bitte nicht stören" heißt. Hier kann man jetzt genauer festlegen, wann und unter welchen Umständen der "Nicht Stören"-Modus unterbrochen werden darf.

Was Google auf seiner Entwicklerkonferenz sonst noch an Neuheiten vorgestellt hat, lesen Sie hier: