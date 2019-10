Apple AirPods Pro im Kurztest Bei Apple ist jetzt Ruhe

Schon ein Vierteljahr nach ihrer Einführung waren Apples AirPods die meistverkauften kabellosen Kopfhörer der Welt. Nach einem Jahr waren sie die meistverkauften Kopfhörer überhaupt - und sind es seither geblieben. Mit den AirPods Pro bringt Apple nun am Mittwoch zum ersten Mal eine komplett überarbeitete Version auf den Markt, mit neuem Design und aktiver Geräuschunterdrückung.

Und mit Ohrpassstücken. Denn bei den AirPods Pro folgt das Design zum ersten Mal nicht mehr der Regel "One size fits all". Stattdessen liefert Apple drei unterschiedlich große Ohrpassstücke aus weichem Silikon mit. Die dienen einerseits dazu, die Größe der Ohrhörer an die Gehörgänge des Nutzers anzupassen. Es ist nicht gerade so, als hätte der kalifornische Konzern diese Technik neu erfunden. Vielmehr liefern andere Hersteller - auch und gerade die von Billig-Headsets - solche Silikonaufsätze seit Jahrzehnten mit.

Abgesehen von der individuellen Anpassung haben die Aufsätze noch drei weitere Vorteile:

Die AirPods Pro sitzen fester in den Ohren als normale AirPods mit ihrer glatten Kunststoffoberfläche.

Indem sie die Ohren abdichten, schirmen sie Außengeräusche passiv ein wenig ab.

Sie sorgen für einen ausgewogenen Klang mit kräftigen Bässen.

Ob die Passstücke richtig sitzen und gut abschirmen, kann man einem "Passtest für Ohreinsätze" in den Einstellungen prüfen. Dafür wird ein kurzes Musikstück eingespielt und mit dem Innenmikrofon gemessen, ob die Abdichtung gut ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird man aufgefordert, ein anderes Ohrpassstück auszuprobieren.

Wie still wird es?

Die Geräuschunterdrückung funktioniert ähnlich wie bei anderen Kopfhörern. Je ein Mikrofon außen am Kopfhörer und eines innen messen die Umgebungsgeräusche, die beim Ohr ankommen. Anhand dieser Daten erzeugen die AirPods Pro ein Gegengeräusch, das die Außengeräusche im Idealfall auslöscht, also unhörbar macht. 200 Mal pro Sekunde wird dieser Vorgang wiederholt.

Beim Test in Apples Münchner Hauptquartier funktionierte das beeindruckend gut, Unterhaltungen im Umfeld waren nichts mehr zu hören. Um eine realistische Anwendung zu simulieren, spielten wir Straßengeräusche - ja, so etwas gibt es bei Apple Music - über einen HomePod ab. Zu hören war davon mit dem AirPods Pro nichts mehr. Allerdings schirmte ein Paar zum Vergleich herangezogene Bose QC35 bei lauten Geräuschen etwas besser ab als Apples neues In-Ohr-Headset. Abzuwarten bleibt, wie sich die AirPods Pro beim Rückflug nach Hamburg schlagen, wenn es darum geht, das Dröhnen der Triebwerke auszublenden. Diesen Erfahrungsbericht liefere ich nach.

Der Klang wird angepasst

Schon aufgrund ihrer Bauweise mit den Gehörgang verschließenden Ohrpassstücken dürften die neuen AirPods besser klingen als ihre Vorgänger. Anders als herkömmliche AirPods greifen die Pro-Modelle allerdings auch aktiv in die Klanggestaltung ein: Ein sogenannter adaptiver Equalizer passt die Wiedergabe von Mitten und Bässen an die Ohrform des Nutzers an. Apple nutzt dazu dasselbe Mikrofon im Inneren der Ohrhörer, das auch für die Geräuschunterdrückung verwendet wird.

Das Ergebnis ist ein warmes, ausgewogenes Klangbild mit kräftigen, aber keinesfalls überbetonten Bässen, die außergewöhnlich weit heruntergehen. Apple spricht von einen Basswiedergabe bis in den Bereich von 20 Hertz. In Quincy Jones' "Summer in the City" hört man den Bass deshalb ausgesprochen weich und fett. Das tiefe Bass-Solo in " Giorgio Moroder" von Daft Punk, an dem viele Kopfhörer scheitern, kann man Note für Note wahrnehmen.

Ähnlich gut sieht es mit den Mitten aus, die warm wiedergegeben werden. Das klingt schön, aber manchmal auch zu schön: Die verzerrte Telecaster in Radioheads "Creep" etwa kommt dadurch weniger harsch und kratzig ans Ohr, als man es gewöhnt ist.

Unterhaltungen mit Kopfhörern in den Ohren

Will man trotz Geräuschunterdrückung mit jemandem sprechen oder beispielsweise beim Fahrradfahren den Verkehr hören können, schaltet man den sogenannten Transparenzmodus ein. Der sorgt dafür, dass man seine Umgebung trotz AirPods akustisch wahrnimmt. Bei Samsungs Galaxy Buds heißt die entsprechende Funktion deshalb auch schlicht "Umgebungsgeräusche".

Eingeschaltet wird der Transparenzmodus entweder durch einen langen Fingerdruck am AirPod Pro, über das iPhone oder an der Apple Watch. Der Effekt ist sehr angenehm, sodass man sich tatsächlich unterhalten kann, während man mit Geräuschunterdrückung Musik hört. Merkwürdig wirkt es auf das Gegenüber natürlich trotzdem, wenn man sich mit Kopfhörern in den Ohren unterhält.

Im Alltag wichtiger ist, dass die AirPods trotz akustischer Abschirmung für einen Druckausgleich zwischen Ohr und Außenwelt sorgen. Verglichen mit anderen In-Ohr-Kopfhörern hat das zur Folge, dass man etwa beim Gehen oder Laufen seine Schritte nicht mehr dumpf im Ohr hört. Laut Apple sind die AirPods Pro zudem unempfindlich gegen Schweiß und Wasser. Wasserdicht sind sie allerdings nicht, taugen also nicht zum Musikhören beim Schwimmen. Ein Lauftraining im Regen sollten sie dagegen vertragen.

Fazit

Die AirPods Pro sind ein gelungenes Upgrade. Aufgrund der Silikonpassstücke und der aktiven Klangformung klingen sie besser als andere AirPods. Auch mit Sonys aktuellem Modell können sie es klanglich aufnehmen. Die Geräuschunterdrückung kann sich, gerade für In-Ohr-Kopfhörer, hören lassen. Allerdings kann sie es nicht ganz mit der von beispielsweise Boses Over-Ear-Kopfhörern aufnehmen. Die sind allerdings weit größer und auch teurer. Die AirPods Pro kosten 279 Euro.