Sieben solcher Behälter hatten die bewaffneten Täter in Chicago demnach aus dem Sicherheitstransporter mitgenommen, sie enthielten jeweils 100.000 Dollar – und in einem Fall auch einen AirTag, der in Deutschland 39 Euro kostet. (Hier finden Sie unseren Test.) In zehn weiteren Beuteln, die zur Beute gehörten, befanden sich jeweils 50.000 Dollar.