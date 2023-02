»New research suggests that privacy in the metaverse might be impossible « (sechs Leseminuten)

Ganz gegen den Trend hat Sonys neue VR-Brille übrigens nichts mit dem sagenumwobenen Metaversum am Hut. Vielleicht ist das auch besser so, denn wie »Venture Beat« berichtet, legt eine Studie der University of Berkeley nahe, dass es schwer möglich sein wird, dort Privatsphäre zu schaffen.