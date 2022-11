Die neue iOS-Version 16.1.1, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, begrenzt das Zeitfenster, in dem Nutzer Dateien von Nicht-Kontakten empfangen können, auf zehn Minuten. Danach wechselt AirDrop wieder automatisch in den Modus, in dem nur Dateien von bestehenden Kontakten empfangen werden können. Wer wieder von jedem in der Nähe eine Datei empfangen können will, muss die Option für weitere zehn Minuten aktivieren. Die AirDrop-Beschränkung wird zunächst nur in China aktiviert. Apple hat allerdings bereits angekündigt, sie weltweit einzuführen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple Features in China beschränkt oder gar nicht erst ausrollt, um den dortigen Markt nicht zu gefährden. So wurde die Privat-Relay-Funktion, die sicheres Internetsurfen gewährleisten soll, gar nicht erst in China, Uganda, Usbekistan, Saudi-Arabien und einigen anderen autoritär regierten Staaten eingeführt.