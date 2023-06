Gerüchte vor Apple-Präsentation Wo eine Brille ist, ist auch ein Weg

Eine Brille für das Multiversum, neue Highspeed-Macs und iOS 17: Die Erwartungen an Apple zum Auftakt der Entwicklerkonferenz sind enorm. Was kommen könnte - und was wirklich kommen wird.

Aus Cupertino berichtet Matthias Kremp