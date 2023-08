Ein Apple-Computer aus den Anfangstagen des Unternehmens, signiert vom Firmenmitgründer Steve Wozniak, wurde für mehr als 223.000 US-Dollar (ungefähr 206.000 Euro) versteigert.

Der Apple I sei in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt worden und werde mit einem maßgeschneiderten Gehäuse mit eingebauter Tastatur geliefert, so das in Boston ansässige Auktionshaus RR Auction, das den Verkauf am Donnerstag abschloss.