Um den erweiterten Datenschutz nutzen zu können, ist es notwendig, für den Fall, dass das eigene Apple-Gerät kaputt oder verloren geht, zumindest eine von zwei angebotenen Wiederherstellungsmöglichkeiten auszuwählen. Entweder sendet man einer vertrauenswürdigen Person (die auch ein Apple-Gerät besitzt) einen Link mit einem Schlüssel, der beim Zugriff auf die iCloud hilft (aber der Person allein keinen Zugriff ermöglicht). Oder man erstellt einen 28-stelligen Wiederherstellungsschlüssel, den man dann sicher verwahren sollte.

Komplett ist der Schutz dann immer noch nicht: E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge in iCloud werden weiterhin nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Geschützt werden in Apples Cloud-Dienst aber immerhin 23 statt bisher 14 Datenkategorien. Neu hinzu kommen unter anderem Fotos, Notizen und ganze Back-ups von Geräten. Sie können dann ausschließlich mit den als vertrauenswürdig eingestuften Geräten des Nutzers oder der Nutzerin, von denen die Daten ursprünglich in iCloud hochgeladen wurden, entschlüsselt werden. Selbst bei einem Hack von Apples Servern wären sie für die Täter unbrauchbar.