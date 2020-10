Gadget-Präsentation Apple lädt ein - und keiner darf kommen

, Ressortleiterin Ein Netzwelt-Newsletter von Judith Horchert

Apple hat mal wieder eingeladen und will neue Geräte zeigen - wegen der Corona-Pandemie aber nicht in Cupertino, sondern im Onlineevent. Nur auf eines ist auch in der Krise Verlass: die Gerüchteküche.