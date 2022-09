Ohne viele Details heißt es in Gerüchten auch, Apple werde sich bei den neuen iPhones auf deren eSIM-Funktion fokussieren, also auf SIM-Karten, die man auf das Gerät herunterlädt, statt sie in Form von Plastikkarten einzuschieben. Auf welche Weise Apple diese Funktion ins Rampenlicht stellen will, bleibt vollkommen unklar. Denkbar ist jedoch, dass der Konzern seine Nutzer stärker zur Nutzung von eSIMs motivieren will, um den Umstieg auf künftige iPhones ganz ohne Schublade für physische SIM-Karten vorzubereiten. Schon seit Jahren wird spekuliert, dass der Konzern komplett geschlossene iPhones planen könnte.

Neben den iPhones dürften bei der Präsentation neue Apple-Watch-Modelle viel Raum einnehmen. Dabei könnte es zum ersten Mal zu einer Aufspaltung der Modellreihe kommen. Dass es eine Apple Watch 8 geben wird, die mit einem neuen Prozessor und watchOS 9 und der Messung der Körpertemperatur die aktuellen Modelle beerben wird, ist relativ sicher. Ihr zur Seite stehen dürfte jedoch eine neue und billigere Apple Watch SE, mit älterem Chip, Alu-Gehäuse und weniger Funktionen.