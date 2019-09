Apple Special Event am 10.11.2019 9/10/19 4:39 PM Matthias Kremp Apple Special Event am 10.11.2019 9/10/19 4:37 PM Matthias Kremp Der Einlass ins Steve Jobs Theater ähnelt immer einer Prozession, angeführt von zwei Ordnern wird man zum Eingang, tief unter der Erde, geleitet. Apple Special Event am 10.11.2019 9/10/19 4:34 PM Matthias Kremp Apple Special Event am 10.11.2019 9/10/19 4:08 PM Patrick Beuth Womit Sie heute rechnen können, hat Matthias gestern schon hier zusammengefasst . Aber die Veranstaltung ist auf zwei Stunden angesetzt, da wäre noch Platz für eine Überraschung. Apple Special Event am 10.11.2019 9/10/19 4:03 PM Patrick Beuth Willkommen zum Liveblog vom Apple-Event! Mein Kollege Matthias Kremp meldet sich aus dem Steve Jobs Theater in Cupertino, ich schaue aus Berlin zu. Die (Produkt-)Vorstellung beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Show more Tickaroo Liveblog Software