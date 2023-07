Dabei hätte man meinen können, das Unternehmen habe genug Zeit gehabt, sich mit der Technologie vertraut zu machen. Apple nutzt die den schmalen Rändern zugrunde liegende Technik schon seit 2021 in seinen Smartwatches. Doch die Meldungen entpuppten sich schnell als Strohfeuer, wenige Tage später wurde entwarnt, LG habe die Probleme bewältigt , die Produktion der neuen Bildschirme sei angelaufen. Das wäre für Apple auch besser so, denn laut Gurman will der Hersteller auch die nächste iPad-Generation mit solchen fast randlosen Bildschirmen bestücken.