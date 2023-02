Manchmal ist es schön, wenn man über jemanden oder etwas sagen kann: »ganz der alte«. Was eine besondere Eigenschaft der Neuauflage von Apples HomePod angeht, wären wohl alle Beteiligten dankbar, wenn es in diesem Fall nicht so wäre. Doch einem Bericht zufolge hinterlässt auch der neue HomePod schwer entfernbare Spuren, wenn man ihn auf bestimmten Materialien abstellt.