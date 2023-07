Laut »9to5Mac« handelt es sich um einen neuen Weltrekord, obwohl das Techblog nur ein Auktionsergebnis in Höhe von 158.644 Dollar erwähnt. Die Erklärung dafür: Das Auktionshaus LCG schlägt stets noch eine Käuferprämie in Höhe von 20 Prozent des siegreichen Gebots auf, so kommen am Ende die gut 190.000 Dollar zusammen.