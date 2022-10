Erwarten Sie dann aber keine sofortige Reaktion. Ist der Akku tiefentladen, kann es bis zu zehn Minuten dauern, bevor das iPhone erste Lebenszeichen von sich gibt. Probieren Sie dann etwa die Einschalttaste zu drücken, sollte auf dem Display ein Symbol erscheinen, dass zum Aufladen auffordert. War der Akku nicht ganz so arg tiefentladen, kann es ausreichen, das Ladekabel einmal ab- und wieder anzustecken, damit das Handy startet. So oder so sollten Sie es nach einem solchen Ereignis so lange aufladen, bis der Akku voll ist, was nach einer Tiefentladung etwas länger dauern kann als normal.

Aufgehängt?

Sollte der Trick mit dem Kabel nicht helfen, hat sich Ihr iPhone wahrscheinlich aufgehängt. So etwas kann auch während Nutzungspausen passieren, etwa durch eine App, die im Hintergrund läuft und – vereinfacht gesagt – den Speicher durcheinanderbringt. Manchmal kann es dabei passieren, dass der Bildschirm ausbleibt, obwohl das Handy läuft. Da ein iPhone im Betrieb keine Geräusche macht und keine Lüfter hat, ist das dann nicht zu erkennen – aber auch kein Problem. Ein Neustart hilft in solchen Fällen, die ineinander verhakten Speicherbereiche wieder voneinander zu lösen.