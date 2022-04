Highend-Computer im Test Was kann der neue Mac Studio von Apple?

In den vergangenen Jahren hat Apple eine Vorliebe für ungewöhnlich gestaltete Highend-Computer entwickelt. Das fing 2014 mit dem tonnenförmigen Mac Pro an, den ich bequem an den Arbeitsplatz rollen konnte. Mit »Zehn Kernen für ein Halleluja« folgte ein iMac für Profis und schließlich der aktuelle iMac Pro im Tower-Format, wegen seiner Lüftungsöffnungen auch als »Käsereibe« bezeichnet, den man für 500 Euro Aufpreis auf Rollen stellen kann. Ein Mobilrechner-XL sozusagen.

Und jetzt folgt der Mac Studio, der keine Rollen braucht, weil man ihn einfach in die Hand nehmen kann, wollte man ihn herumtragen. Doch das dürfte eher die Ausnahme sein. Schließlich ist er ein Desktop-Computer und als solcher meist ortsfest. Anders als einen Standard-PC wird man ihn aber nicht unter dem Schreibtisch verstecken, sondern lieber daraufstellen. Nicht nur, wegen des Designs, sondern auch, weil seine Anschlüsse (siehe Fotos) dann erreichbar bleiben.

An der Vorderseite (links) hat der Mac Studio je nach Modell zwei USB-C- oder Thunderbolt-4-Buchsen. Hinten befinden sich Anschlüsse für vier Thunderbolt-Kabel, Netzwerk, 2 x USB-A, HDMI und Kopfhörer (rechts). Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL / Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Wer sich an dem großen Apple-Logo an der Oberseite stört, kann darauf einen Becher Kaffee oder Tee abstellen und sogar ein wenig warmhalten, denn Apples-Turbo-Rechner wird im Betrieb spürbar warm. Heiß wird er indes nicht. Zumindest nicht bei meinen Testläufen. Egal, welche Aufgaben ich dem Gerät abverlangte, die beiden eingebauten Lüfter waren nicht aus der Ruhe zu bringen. Nicht mal, als ich das Testprogramm Cinebench laufen ließ, das alle zehn Rechenkerne des Testrechners bis zum Anschlag auslastete, war nicht mehr als ein leises Lüfterrauschen zu hören.

CPU-Auslastung in Cinebench: Links während der Test läuft, rechts kurz danach Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL / Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Das ging so weit, dass ich, statt Musik per Streaming zu hören, aufwendige Arrangements in Logic Pro X im Hintergrund laufen ließ, während ich eigentlich gerade Bilder bearbeitete. Selbst Songs mit weit über 100 Audiospuren und Hunderten Effekt-Plug-ins arbeitet der Mac Studio lässig im Hintergrund ab.

Bild vergrößern Mehr als 100 Audiospuren, Hunderte Effekte, aber nur zwei der zehn Prozessorkerne haben wirklich zu tun Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Lückenschließer Mit dem Studio-Mac schließt Apple die Lücke zwischen dem Mac mini, den es ab 800 Euro gibt und dem riesigen Mac Pro, der schon in der Minimalausführung mit 6500 Euro auf der Preisliste steht. Mit M1-Max-Chip gibt es den Mac Studio ab 2300 Euro, in der Ausführung mit dem neuen M1 Ultra kostet er ab 4600 Euro. Fraglos viel Geld, doch selbst wenn man das neue Studio Display mitbestellt, liegt man noch unter dem Preis des Mac Pro.

Bild vergrößern Monoblock: So gut der Mac Studio aussieht, so wenig ist er erweiterbar Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Bemerkenswert dabei: In vielen Benchmarktests läuft der billigere Mac Studio dem Mac Pro davon. Und das sowohl bei der Rechenleistung als auch bei der Grafikleistung. Ich hatte für meine Tests allerdings auch die Variante mit dem neuen M1-Ultra-Chip gewählt, der im Grunde aus zwei miteinander verbundenen M1-Max-Chips besteht. Es ist derzeit Apple schnellster Antrieb. Der Speicher will gut gewählt sein Beim Speicherplatz geht Apple den gewohnten Weg. Je nach Modell steckt entweder eine SSD mit 512 GB (M1 Max) oder eine mit 1 TB (M1 Ultra) Speicherplatz im jeweiligen Grundmodell. Vielen Nutzerinnen und Nutzern wird das aber zu wenig sein und sie werden ihren Rechner mit mehr Speicher ordern. Das Upgrade 512 GB auf 1 TB kostet dann 230 Euro, wer gar die maximale 8 TB SSD-Speicherplatz bestellt, zahlt je nach Grundmodell bis zu 2760 Euro Aufpreis.

Bild vergrößern Für viele Aufgaben überdimensioniert: der Testrechner mit M1 Ultra, 64 GB Arbeitsspeicher und 1 Terabyte SSD Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Den Gedanken, diesen Aufpreis zu mindern, indem man das jeweilige Grundmodell kauft und selbst größere SSDs einbaut, hat eine Untersuchung des Reparaturportals iFixit zunichtegemacht: Zwar lässt sich der Mac Studio öffnen, statt der mitgelieferte SSD akzeptiert das Gerät aber nur solcher mit derselben Kapazität. Versuche, andere SSDs einzubauen führten bei iFixit nur zu Fehlermeldungen. Kurz gefasst: Auch wenn man ihn aufschrauben kann, ist der Mac Studio kein Computer, an dem man herumschrauben kann. Reparaturen sind möglich, Upgrades kaum. Wer gern schraubt und bastelt, ist mit erweiterbaren Computern wie dem Mac Pro besser bedient.

Sparsprinter Richtig gewaltig werden die Unterschiede, wenn man den Mac Studio mit dem ungleich größeren Mac Pro vergleicht. Der kann deutlich umfassender erweitert werden. 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher, acht Grafikprozessoren und ein Serverchip mit 28 Rechenkernen sind da kein Problem, wenn man sich die knapp 60.000 Euro leisten kann, die das kostet. Nebenbei saugt so ein Rechner voller Technik allerdings energisch an der Steckdose. Die Stromversorgung des »Käsereiben«-Mac-Pro ist für Lasten von bis zu 1,4 Kilowatt ausgelegt, kann im Dauerbetrieb 1280 Watt umsetzen. Der Mac Studio hingegen begnügt sich im Vollausbau mit maximal 370 Watt, also weniger als einem Drittel davon. Bei meinen Tests begnügte sich das Mac Studio in der Regel aber mit maximal 100 Watt. Das änderte sich nur, wenn ich ein iPad zum Aufladen angesteckt habe.

Ohnehin liegen zwischen dem aktuellen Mac Pro und dem Mac Studio Welten. Der eine riesengroß, tief in der Intel-Welt verwurzelt und schon in der kleinsten Ausbaustufe so teuer wie ein gut ausgestatteter Mac Studio. Dafür hat letzterer seine Grenzen, kann mit maximal 128 GB Arbeitsspeicher bestückt werden, ist nicht erweiterbar. Fazit

👍 Sehr hohe Leistung 👍 Sehr leise 👍 Alle wichtigen Anschlüsse 👎 Nicht erweiterbar 👎 Hohe Aufpreise für Speicherplatz

Der Name für den neuen Highend-Desktop-Mac ist gut gewählt, denn der Mac Studio ist einfach ein Mac fürs Studio: Leistungsstark und doch leise. Er ist ein Computer für Kreative, die riesige Photoshop-Projekte bearbeiten, 3D-Animationen basteln oder Songs aufnehmen, dabei nicht von lärmenden Lüftern gestört werden wollen und keine Zeit haben, zu warten, bis der Rechner endlich fertig ist. Die ultimative Lösung für jedermann, ist er indes nicht. Für zu Hause oder Büroarbeit ist er ohnehin übermotorisiert, die Variante mit dem M1 Ultra dürfte sich nur für extrem anspruchsvolle Aufgaben lohnen. Sie ist doppelt so teuer wie das Modell mit M1 Max, bietet dafür deutlich mehr Rechenleistung ansonsten aber nur eine größere SSD und an der Front Thunderbolt statt USB-C. Wem ohnehin die Leistung des M1-Max-Chips reicht, sollte überlegen, ob ein MacBook Pro 16″ (hier unser Testbericht ) nicht die bessere Wahl ist. Das kostet in vergleichbarer Ausstattung zwar einen guten Tausender mehr, bringt dafür ein ausgezeichnetes Display gleich mit und ist mobil.