iCloud wird sicherer Apple macht Hackern und der Polizei das Leben schwerer

Apple macht es künftig wie Signal

Die kommende Verifikation von Teilnehmern eines iMessage-Chats erinnert an den Messenger Signal: Gelingt es Dritten, sich in so einen Chat einzuklinken, taucht bei den Teilnehmenden eine Warnung auf, dass ein unbekanntes Gerät der Unterhaltung hinzugefügt wurde. Wer sichergehen will, wirklich mit der gewünschten Person zu kommunizieren, kann zu Beginn einen in iMessage angezeigten Code abgleichen – auf einem anderen Kanal. Nennt das Gegenüber etwa am Telefon einen anderen Code, versucht gerade jemand anderes, sich im iMessage-Chat als diese Person auszugeben.