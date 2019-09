Empfehlungen für Technik-Gadgets Zum Digital-Diktat, bitte!

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Na klar, Notizen kann man immer auch mit Kuli und Block machen. Aber das 20. Jahrhundert ist vorbei - und wer heute häufig in Konferenzen, Projektmeetings oder Vorlesungen sitzt, möchte dazu vielleicht doch lieber sein digitales Werkzeug nutzen.

Ich persönlich finde Geklapper auf einer Notebook-Tastatur aber tendenziell störend und freue mich immer, wenn die anderen um mich herum leise mit einem Tablet oder Ähnlichem ihre Notizen machen - oder einen Audiorecorder einsetzen. Ein paar Tools, die ich dafür sinnvoll und funktionell finde, stelle ich im Folgenden vor.

Schreiben auf dem iPad - der Apple Pencil

Hui, ein "Bleistift" für über 100 Euro? So etwas kann sich wohl nur Apple erlauben. Und dann ist der neue Apple Pencil 2 ja auch nur mit den teuren iPad-Pro-Modellen kompatibel - der schon etwas ältere Pencil auch mit älteren Modellen. Aber wie die Technik funktioniert, finde ich schon beeindruckend: Praktisch ohne störend bemerkbare Verzögerung erscheint auf dem Screen das Geschriebene oder Gezeichnete. Mit einer App wie etwa Good Notes oder Notability lässt sich die Handschrift in maschinenlesbaren Text umwandeln, was je nach Schönschrift und Schreibtempo mal mehr, mal weniger toll klappt. Erstaunlich finde ich, wie Apple die Nuancen nachempfindet, die man mit einem echten Bleier hinbekommt, durch stärkeres oder weniger starkes Aufdrücken und schräges Halten des Stifts.

Schreiben auf dem Android Tablet: Galaxy Pad

Natürlich gibt es auch für Nutzer, die Android-Geräte bevorzugen, einen Pen. Man könnte sagen: Wenn man den kauft, wird das Tablet gleich mitgeliefert. Wie zum Beispiel beim Samsung Galaxy Tab S4, das ich eine Weile nutzen durfte. Der S-Pen ist kleiner als der Apple Pencil (und wenn man ihn mal verliert, nicht so arg teuer) und lag mir deswegen etwas besser in der Hand. Er reagiert blitzschnell und unterstützt sehr filigrane Nuancen beim Schreiben und Zeichnen. Schöne Zusatzfunktion: Nach Markieren einzelner Wörter oder Absätze mit dem S-Pen liefert das Tablet Übersetzungen - dahinter steht der mittlerweile sehr brauchbare Google Translator.

Vom Papier in den Rechner - Livescribe

Wer lieber auf richtigem Papier schreibt, sollte den Livescribe Echo ausprobieren. Mit diesem digitalen Kuli schreibt man auf Spezialpapier, das ein feines Punktraster trägt (die Blöcke sind etwas teurer als normale Notizblöcke). Notizen werden im Stift digitalisiert und können später per E-Mail oder zum Beispiel Google Drive weiterverarbeitet werden. Mit meiner einigermaßen leserlichen Handschrift hat es ganz okay funktioniert, ob die Software aber jede "Sauklaue" umwandeln kann, möchte ich bezweifeln. Praktisches Extra ist ein Voicerecorder, der beim Schreiben zusätzlich eine Audioaufnahme machen kann, die zeitlich zu den handschriftlichen Notizen synchronisiert wird. So lässt sich bei Unklarheiten in den schriftlichen Aufzeichnungen noch der Originalton abhören. Und eine "analoge Sicherheitskopie" hat man ja auch - auf dem Papier.

Sprachmemos können auch gut klingen: Audiorecorder Zoom H-1n

Jedes Smartphone hat heute eine eigene Sprachnotizen-App. Ich nutze sie auch, aber nicht gern: Der Klang ist einfach nicht doll, das Mikrofon windanfällig, das Übertragen der Aufnahmen zum Rechner zumindest bei meinem Telefon umständlich. Besser geht's mit einem kompakten mobilen Recorder wie dem Zoom H-1n. Er ist leicht und handlich, bietet sehr ordentliche Mikrofone für Stereosound und steht sicher, wenn er auf ein Fotostativ geschraubt wird. Gesprochenes zu Text umwandeln, das kann er allerdings nicht.

Das Gerät taugt auch, um Events wie das erste Flötenvorspiel des Nachwuchses in studionaher Qualität einzufangen. Wer Lust hat, Podcasts zu produzieren, bekommt hier für kleines Geld ein gutes Einstiegsgerät. Ich nehme meinen Zoom außerdem gern mit auf Reisen: Fotos sind schön, aber mit ein paar Minuten eingefangener Audioatmo zum Beispiel von einem asiatischen Food Market werden die Urlaubserinnerungen noch lebendiger.

