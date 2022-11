SOS per iPhone Apples Satelliten-Notruf kommt nach Deutschland

450 Millionen Dollar nur für die USA und Kanada

Was das kosten wird, hat Apple bisher nicht verraten. Marketingchef Greg Joswiak weist aber schon mal darauf hin, dass das Unternehmen dafür nicht nur in die Hardware für Satellitenfunk in den neuen iPhones investiert hat. Sein Unternehmen habe auch »eine zuverlässige Infrastruktur vor Ort« aufgebaut, so Joswiak.

Dass Apple allein für die entsprechende Infrastruktur in den USA und Kanada 450 Millionen Dollar in die Hand genommen hat, zeigt, für wie wichtig der Konzern die Notruffunktionen hält. Das Gros dieser Summe sei an den Satellitenbetreiber Globalstar gegangen, heißt es in einer Pressemitteilung . Dort arbeiten demnach 300 Mitarbeiter daran, das System am Laufen zu halten.