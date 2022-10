Das Apple-Event zur Vorstellung der iPhone-14-Serie war die erste Produktpräsentation mit Livepublikum seit Jahren – und möglicherweise die einzige im Jahr 2022. Denn die nächste Runde neuer Gadgets hat der Konzern am Dienstag wieder ohne Event angekündigt. Einzig ein Tweet von Unternehmenschef Tim Cook, in dem dieser die anstehenden Neuheiten mit einem kurzen Video anteaserte, sorgte am Nachmittag für etwas Aufregung im Netz. »The possibilities are endless«, die Möglichkeiten sind endlos, schrieb Cook zum Hashtag #TakeNote.