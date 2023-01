Jetzt kommt die Kehrtwende: Am Mittwochnachmittag kündigte der iPhone-Konzern den HomePod der zweiten Generation an. Am Design hat sich bei der Neuauflage nichts verändert, er hat denselben tonnenförmigen Look wie zuvor, ist in ein transparentes Netzgewebe gehüllt und hat einen berührungsempfindlichen, leuchtende Deckel an der Oberseite. Zu hoffen ist, dass der Weichmacher im Fuß des Geräts nun weniger aggressive Substanzen enthält. Die erste Version neigte dazu, auf Holzoberflächen deutliche Spuren zu hinterlassen.