Apple Watch 8 im Test Eine Uhr für den Notfall

Warum soll man das Rad neu erfinden, wenn es doch sowieso schon rund läuft? So in etwa könnte man Apples Watch 8 in Kurzform beschreiben. Sie führt das erfolgreiche Konzept der Series 7 um nur zwei Funktionen erweitert fort, sieht gut aus, hat ein tolles Display und kann mit etlichen Apps bestückt werden. Genau wie ihre Vorgänger muss sie aber, wenn man nicht den Stromsparmodus nutzt, täglich aufgeladen werden.

Und sie ist, genau wie die iPhones, leider teurer geworden, kostet schon in der günstigsten Ausführung 499 Euro, also 70 Euro mehr als ihre Vorgängerin vor einem Jahr. Wer eine Apple Watch haben, aber nicht so viel ausgeben will, muss zur Watch SE greifen. Die hat ein kleineres Display, keine Temperaturmessung und auch sonst weniger Funktionen, aber denselben Chip und dasselbe watchOS 9 wie die Watch 8. Vor allem aber hat sie denselben Preis wie 2021: Mit 299 Euro ist sie deutlich günstiger als die größeren Modelle.