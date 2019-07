Apple Watch Apple deaktiviert die Walkie-Talkie-Funktion

Apple hat wieder einmal mit einem Softwarefehler zu kämpfen. Er betrifft die Walkie-Talkie-Funktion der Apple Watch, die deshalb vorerst deaktiviert wurde. Die App ist zwar weiterhin auf der Smartwatch zu finden, kann aber keine Verbindung mehr mit Kontakten herstellen. Eine Fehlermeldung oder einen Hinweis zeigt die App nicht an. Der Grund für die Deaktivierung ist ein Fehler, der es ermöglicht, das iPhone eines mit der Walkie-Talkie-App verbundenen Kontakts abzuhören. Auf der Systemstatus-Seite von Apple ist zu sehen, dass der Service aktuell nicht verfügbar ist.

Apple bestätigte die Softwarelücke dem Technik-Portal "TechCrunch" und teilte in einem Statement mit, dass man bereits an einer Lösung für das Problem arbeite. Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten und werde die Funktion so schnell wie möglich wiederherstellen. Allerdings sei Apple auch bisher kein Vorfall bekannt, indem die Sicherheitslücke ausgenutzt worden wäre.

Die Walkie-Talkie-App der Apple Watch ermöglicht Nutzern, sich mit kurzen Sprachnachrichten zu verständigen, genau wie beim namensgebenden Funkgerät. Die App wurde im Herbst mit der aktuellen Version des Betriebssystems watchOS 5 veröffentlicht und setzt mindestens eine Apple Watch Series 1 voraus, die ab 2016 verkauft wurde.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Softwarefehler in der FaceTime-App. Im Januar deaktivierte Apple für einige Wochen die Möglichkeit, Video-Gruppenanrufe durchzuführen, da es unter Umständen möglich war, Nutzer zu belauschen, noch bevor diese einen Anruf annahmen.