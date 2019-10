Auch wenn sich am Design gegenüber Series 4 kaum etwas geändert hat, erkennt man sofort, ob jemand eine neue Apple Watch Series 5 trägt. Denn deren Bildschirm ist immer an. Alle früheren Modellen haben das Display nach wenigen Sekunden der Nichtnutzung abgeschaltet, um Strom zu sparen.

Auf dem neuen Modell wird stattdessen sozusagen eine Stromsparversion des jeweils ausgewählten Ziffernblattes angezeigt. Die ist zum einen etwas dunkler als bei aktivem Display, zum anderen grafisch so reduziert, dass sie weniger Energie verbraucht (siehe Fotostrecke).

Vor allem aber wird die Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde auf nur ein Bild pro Sekunde runtergeregelt. Zu sehen ist das daran, dass der Sekundenzeiger verschwindet. Grundsätzlich wäre das auch mit dem Display der Series 4 möglich, nur fehlt der die notwendige Steuerungselektronik. Der Immer-an-Bildschirm bleibt deshalb dem neuen Modell vorbehalten.

Die Befürchtung, diese Funktion würde sich auf die Akkulaufzeit auswirken, bestätigte sich in meinem Test sofort. Während meine Series 4 die von Apple versprochenen 18 Stunden Laufzeit in der Regel mühelos übertraf, konnte sich die Series 5 nur mit Mühe bis an diese Grenze herantasten. Zumindest, bis ich die Betaversion von watchOS 6.1 installierte. Das bisher nur an Entwickler verteilte Update hat die Laufzeit der Uhr deutlich verbessert. Trotz intensiver Nutzung komme ich damit wieder zuverlässig auf 18 Stunden. Dann aber muss sie auch wirklich aufgeladen werden.

Immer an. Na und?

Nur: Was hat man eigentlich davon, dass der Bildschirm immer an bleibt? Es ging doch jahrelang auch ohne. Nun, zum einen muss man Trägern analoger Uhren nicht mehr erklären, weshalb man etwas am Handgelenk trägt, das zwar wie eine Uhr aussieht, die Zeit aber nur anzeigt, wenn man es dazu auffordert. Aber das ist nur eine Bagatelle.

Wichtiger ist, dass man nun nicht mehr den Arm ruckartig anheben oder einen Knopf drücken muss, wenn man mal eben nachschauen will, wie lange ein Meeting noch dauert. Mit einem verstohlenen Blick aufs Display geht das jetzt endlich viel dezenter.

Matthias Kremp / DER SPIEGEL Die Apple Watch im inaktiven Stromsparmodus

Mir persönlich ist allerdings noch wichtiger, dass das Display auch beim Sport an bleibt und immer die aktuellen Trainingswerte anzeigt. Ohne Zehntel- und Hundertstelsekunden zwar, aber die brauche ich ohnehin nicht, wenn ich wissen will, wie meine Rundenzeit ist oder ob ich schon die vorgesehen Trainingsdauer an einer Maschine erreicht habe.

Richtungweisend

Neben dem neuen Display hat die Apple Watch Series 5 als weitere neue Hardware einen Kompasssensor. Dessen Richtungsangaben lassen sich über eine App als Kompassrose auf dem Display anzeigen oder als sogenannte Komplikation in ein Zifferblatt integrieren. Wirklich interessant dürfte das nur für Ausflüge in abgelegene Gebiete sein. Apps können die Funktion aber auch nutzen, um zum Beispiel in einer Stadt die Richtung zu einem Ort zu weisen, den man gerade sucht. Statt eine Route auf einer Karte anzuzeigen, lässt man sich stattdessen die Richtung zu dem Café weisen, in dem man verabredet ist.

Matthias Kremp / DER SPIEGEL Weist die Richtung: Der neue Kompass auf der Apple Watch Series 5

Viele anderen Neuerungen, die man auf der Series 5 findet, sind eigentlich Neuerungen von watchOS 6 und damit auch für alle Apple-Watch-Modelle ab der Series 1 verfügbar. Kurz und knapp sind das:

Der App Store, über den man jetzt ohne Umweg übers iPhone Apps auf die Uhr laden kann.

Das Zyklusprotokoll, mit dem Frauen beispielsweise fruchtbare Tage errechnen lassen können.

Eine App zur Geräuschmessung, die immer im Hintergrund aktiv ist und warnt, wenn es zu laut wird.

Neue Siri-Funktionen, beispielsweise zur Musikerkennung.

In der "Aktivität"-App werden jetzt auch Fitnesstrends angezeigt, also beispielsweise, ob man sich mehr oder weniger bewegt als zuvor und wie man in bestimmten Bereichen besser werden kann.

Und natürlich ein Schwung neuer Zifferblätter (siehe Fotostrecke).

Mehr Material

Außerdem gibt es die Apple Watch jetzt wieder in ein paar Edelversionen. Konkret: Das Gehäuse kann man nicht mehr nur aus Aluminium oder Edelstahl bekommen, sondern auch aus Titan oder Keramik. Auf die Funktion der Smartwatch hat das keinen Einfluss, auf den Look aber sehr. Auffälliger als mit der weißen Keramikversion kann man eine Apple Watch kaum tragen. Das muss man wollen und bezahlen können, die Keramik-Version kostet 950 Euro mehr als das Alu-Modell. Titan erscheint dagegen mit 400 Euro Aufpreis schon fast als Schnäppchen.

Matthias Kremp / DER SPIEGEL Der Apple Watch Studio genannte Konfigurator für die Series 5

Zwar kann man Apples Uhr auch weiterhin mit dem Standard-Sportarmband kaufen, das bisher jedem Exemplar beilag. Man kann sich stattdessen aber auch sein ganz persönliches Exemplar aus Gehäusegröße, -material und Armband zusammenstellen, sowohl im Onlineshop als auch im Laden. Die Preise starten, wie bisher, bei 449 Euro, die teuerste Variante kommt auf 1849 Euro.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr gutes Always-On-Display Umfangreiche Funktionen Wasserdicht Viele Apps verfügbar Funktioniert nur mit iPhones

Kein Wunder, dass Apple die Series 4 nicht mehr anbietet. Schlechter als die neue Apple Watch Series 5 war die nicht, sie hatte halt nur keinen Kompass und kein Always-on-Display. Nach vier Wochen mit Letzterem würde ich darauf zwar nicht mehr verzichten wollen, aber ein Grund, eine Series 4 durch eine Series 5 zu ersetzen, ist es nicht.

Denn was Apples Uhren so gut macht, ist ihre Software. Und selbst das neue Betriebssystem watchOS 6 läuft auf allen alten Modellen, außer auf der Ur-Apple-Watch von 2014. Wer nur die Grundfunktionen nutzt, kommt mit einem älteren Modell klar, kann also auch die Series 3 kaufen, die man schon ab 229 Euro bekommt. Auf nützliche Extras wie den Sturzsensor, die EKG-Funktion und das viel schönere, weil größere und hellere Display der Series 4 und 5 muss man dann allerdings verzichten.