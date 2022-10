Apple Watch Ultra im Test Eine Uhr für die nächsten 48 Stunden

Zum einen ist er einfach heller. Statt mit bis zu 1000 Nit, wie bei allen bisherigen Apple Watches, strahlt das neue Display mit bis zu 2000 Nit. Zum anderen liegt der Bildschirm vollkommen plan auf dem Gehäuse, das Deckglas geht nicht geschwungen in den Rahmen über, wie etwa bei der Apple Watch 8. Dadurch ist er bis zum Rand hin klar und scharf lesbar, auch wenn man nicht senkrecht drauf schaut.

Wann ist der Akku alle?

Der große Bildschirm ist aber nur eines der Nebenprodukte des größeren Gehäuses. Nachdem ich die Ultra im Anschluss an die September-Keynote in Apples Hauptquartier in Cupertino kurz ausprobieren konnte, hatte ich befürchtet, dass sie viel zu groß für mich wäre. Und ja, im direkten Vergleich mit der Apple Watch 8 etwa ist sie substanziell dicker und etwas breiter. An meinem Arm hingegen merke ich davon nichts. Klar, sie ist etwas größer, fühlt sich am Arm aber genauso leicht an wie die anderen Apple Watches, obwohl sie mit 61,3 Gramm fast doppelt so viel wiegt wie eine Apple Watch 8.