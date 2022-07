Wenig verbreitet Apple so gern wie die Behauptung, wie sicher seine Geräte doch vor Hackern seien. Die Fachwelt hat dem auch nie grundsätzlich widersprochen, iPhones und Macs gelten tatsächlich als relativ gut geschützt, solange man »out of the box« vergleicht. Unverwundbar sind sie aber nicht. Entschlossene, gut ausgestattete Angreifer können in Apples Software immer wieder Schwachstellen finden und ausnutzen. Ihnen will Apple nun einen speziellen Lockdown-Modus in den Weg stellen, der hierzulande Blockierungsmodus heißen wird und der die Angriffsfläche der Apple-Geräte verkleinert.