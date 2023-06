WWDC in Cupertino Das sind die ersten Neuheiten von Apples Entwicklerkonferenz

Schon lange ist die Keynote auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC nicht mehr mit so viel Spannung erwartet worden wie dieses Jahr. Denn sowohl Fans als auch kritische Beobachter des iPhone-Konzerns sind gespannt darauf, wie Apple seine erste Mixed-Reality-Brille der Weltöffentlichkeit präsentieren wird. Mit welchen Buzzwords und welchen Anwendungsszenarien wird das Unternehmen für Ausflüge in virtuelle und erweiterte Realitäten zu werben? In einer Zeit, in der gefühlt die halbe Techwelt im KI-Fieber ist? Und in der es zuletzt selbst den Pionieren von Meta schwerfiel, mit ihrer Vision vom Metaverse Begeisterung zu wecken?