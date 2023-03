Der Audioverstärker kann entweder den Klang von Medien auf dem Smartphone verstärken oder bestimmte Töne und Frequenzen, die die eingebauten Mikrofone auffangen. Die jeweilige Option finden Sie unter »Audioverstärker öffnen«. Mit einem Schieberegler stellen Sie stufenlos ein, ob das System niedrige oder hohe Frequenzen verstärken soll. Im Gesprächsmodus können Sie auch Rauschen unterdrücken sowie leise Geräusche stufenlos verstärken.

Kein Upload in die Cloud

Damit die Smartphonemikrofone Unterhaltungen in lauter Umgebung erleichtern können, müssen sie auf die Person zeigen, die man besser verstehen möchte. Als Helferlein dafür rät die Audioverstärker-Hilfe, die Kamera auf den Menschen zu richten, mit dem man sich gerade unterhalten möchte, die App zeigt sogar ein Suchfenster dafür an. Weder Audio- noch Videoaufnahmen werden gespeichert oder in die Cloud geschickt, trotzdem kann diese Funktion Gesprächspartner irritieren. Sie müssen also möglicherweise erklären, warum Sie dem Gegenüber stets die Kamera vors Gesicht halten. Insgesamt arbeitet der Audioverstärker mit auf dem Smartphone gespeicherten Dateien, wie etwa Filmen oder Musik, nach unserem Eindruck deutlich wirkungsvoller als in Gesprächssituationen.

Mithilfe der Mikrofone und der Software können Pixel-Smartphones außerdem in einer separaten App die reale Welt mit Untertiteln versehen, sowohl abgespielte Medieninhalte als auch Unterhaltungen. Für Letzteres wählen Sie den Punkt »Automatische Transkription« in den Bedienhilfen aus und tippen danach auf »Automatische Transkription öffnen«. In einem Textfenster stellt das Smartphone alle erkannten Worte als Text dar und blendet Hinweise für andere Geräusche ein, etwa Vogelgezwitscher oder Gelächter. Ganz ähnlich arbeitet die Rekorder-App der Google-Smartphones, die bei eingesprochenen Memos nicht nur den Ton aufzeichnet, sondern auf Wunsch den erkannten Text in einem Dokument abspeichert. Die Audio- und Textaufnahmen finden Sie entweder in der Rekorder-App des Smartphones oder im Browser über die URL recorder.google.com.

Fazit: Funktionen vor allem auf Pixel-Handys verfügbar

Pixel-Smartphones bieten vier mächtige Helferlein: Geräuscherkennung, Audioverstärker, Unterhaltungsverstärker, Real-World-Untertitel. Sie erweisen sich als überraschend nützlich, für den einen oder anderen mögen sie sogar unverzichtbar sein. Leider kommen nur Nutzer eines Google Pixel in den vollen Genuss. Manche, jedoch nicht alle dieser Funktionen finden sich auch auf Smartphones abseits der Pixel-Geräte von Google, am häufigsten der Audioverstärker sowie automatische Untertitel in Medien. Der Rekorder sowie die Live-Untertitel für den Alltag wiederum sind bisher exklusiv auf Pixel-Smartphones zu finden.