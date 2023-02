Was ist in Zeiten von 200-Megapixel-Kameras ein Smartphone mit einer 2-Megapixel-Kamera und einem 3,5 Zoll kleinen Display, aber ohne 5G, 4G oder auch nur 3G wert? Karen Green hofft, dass es mindestens 50.000 Dollar sind. Denn das fragliche Gerät ist ein originalverpacktes und dementsprechend nie benutztes iPhone von 2007, also der allerersten Generation.