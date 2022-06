Die Technologie soll unter anderem dort eingesetzt werden, wo sich überlagernde Lautsprecherklänge für einen Lärmbrei sorgen. So sollen etwa Fernseher in Fitnessstudios oder über Krankenhausbetten jeweils ein eigenes Auracast-Signal aussenden. Auf Kopfhörerpartys könnten Feiernde künftig ihre eigenen Ohrstöpsel mitbringen. Autokinobetreiber könnten vom Radiosignal auf Bluetooth umsteigen, Museumsbesucher auf ihrem Smartphone die richtige Sprache für den Audioguide auswählen und Studierende in großen Hörsälen besser verstehen, was die Dozentin vorne an der Tafel sagt.