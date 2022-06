»Drohnen können nicht durch geschlossene Türen fliegen«, sagte etwa der Rechtsexperte Barry Friedmann. »Die physikalischen Eigenschaften des Universums gelten nach wie vor. Wenn man also nicht in jedem einzelnen Klassenzimmer in Amerika eine Drohne hat – was verrückt erscheint –, wird die Idee einfach nicht funktionieren.« Man habe das Unternehmen angefleht, die neueste Ankündigung nicht zu machen, so Friedmann.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge planten zwischenzeitlich neun von zwölf Mitgliedern des Ethik-Rats angesichts des plötzlichen Vorpreschens von Smith zurückzutreten.

»Eine Idee, kein Produkt«

In seiner Erklärung vom Sonntag rudert der Axon-Chef nun jedoch öffentlich zurück. »Ich räume ein, dass unsere Leidenschaft, neue Lösungen zur Verhinderung von Massenerschießungen zu finden, uns dazu veranlasst hat, schnell zu handeln«, schreibt Smith darin. Angesichts des erhaltenen Feedbacks habe man jetzt aber entschieden, das Projekt zu pausieren.