Auch Steffen Vangerow, Geschäftsführer der Vangerow GmbH, die bundesweit Reparaturexperten ausbildet, moniert, dass die EU in ihren Vorschlägen Softwareblockaden ignoriere. Dabei ließen sich Apple-Geräte eigentlich am günstigsten reparieren, »weil Apple nicht selber produziert.« Es gebe einen freien Ersatzteilmarkt mit aufbereiteten Teilen, neue OEM-Komponenten und Nachbauten verschiedenster Qualitätsstufen. »Man kriegt günstige Ersatzteile und deswegen können wir ein iPhone günstig reparieren. Das kotzt Apple an und was machen sie? Sie setzen Softwareblockaden ein.« In der Ökodesign-Verordnung heißt es zwar, Hersteller müssten Zugang zu Ersatzteilen, Reparatur- und Wartungsinformationen oder zu Reparatursoftware, Firmware und ähnlichen Hilfsmitteln gewähren. Von einem Verbot der Serialisierung ist aber keine Rede.

Ersatzteilpreise nicht gedeckelt

Auch ein weiteres Versäumnis wiegt nach Vangerows Ansicht schwer: »Sehr negativ ist, dass das Thema Ersatzteilpreise gar nicht angegangen wird. Das ist das wichtigste Kriterium für Reparatur und das ist der Hebel, den die Industrie hat, um Reparatur zu verhindern. Ohne Ersatzteile ist alles andere wertlos.«

Aktuell sieht er die Gefahr, dass das Recht auf Reparatur die Macht der Hersteller gar stärke, schließlich sind diese der erste Ansprechpartner, wenn es um Ersatzteile geht. Vangerow fordert deshalb einen offenen Ersatzteilmarkt, »damit Wettbewerb entsteht – ähnlich wie im Automobilsektor.« Auch Fritsche sieht das als notwendigen Bestandteil eines ehrgeizigeren Rechts auf Reparatur, »damit nicht nur die Originalhersteller Kontrolle über den After-Sales-Markt haben, sondern dieser offen für Drittanbieter wie Refurbisher und Reparaturdienstleistende ist«.

Tim Seewöster, Geschäftsführer des Wiederaufbereiters Asgoodasnew kritisiert ebenfalls, dass das Recht auf Reparatur Ersatzteilpreise nicht berücksichtige: »Was nutzt ein Ersatzdisplay, das ich bei einem Hersteller bestellen kann, wenn es fast genauso teuer wie das Neugerät ist? Das Right to Repair muss diesen schmutzigen Tricks der Hersteller effektiv einen Riegel vorschieben.«

Ein Bonus gegen die hohen Kosten?

Ein Blick auf die Preise, die Apple und Samsung aufrufen, bestätigt die Befürchtungen der Reparaturbranche teilweise eindrücklich. 458,82 Euro kostet ein Ersatzdisplay für das iPhone 14 Pro Max; leiht man sich noch Apples Werkzeugset dazu, muss man mehr als 500 Euro berappen.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) bringt staatliche Zuschüsse ins Spiel, um Reparaturen attraktiver zu machen. Kurzfristig könnten diese aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Doch mittelfristig sollen sich aus Sicht des vzbv die Hersteller an den Kosten beteiligen. Verknüpfe man die Höhe der Zahlungen mit der Reparaturfähigkeit der Produkte, werde gleichzeitig ein Anreiz geschaffen, diese haltbarer zu bauen, argumentieren die Verbraucherschützer.