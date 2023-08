Bis zu einer halben Milliarde, mindestens aber 310 Millionen Dollar: So viel Geld will Apple an Menschen verteilen, die sich an einer Sammelklage gegen das Unternehmen beteiligt haben. Nach einem Vergleich hatte der iPhone-Hersteller die Zahlungen bereits Anfang 2020 in Aussicht gestellt. Dass die Gelder erst jetzt an die Empfängerinnen und Empfänger verteilt werden können, ist darauf zurückzuführen, dass zwei Personen gegen den Vergleich Berufung eingelegt hatten. Diese ist nun von einem Berufungsgericht abgewiesen worden, wie eine der beteiligten Anwaltskanzleien bekanntgegeben hat .