Bluetooth-Systeme Was Apples kabellose Kopfhörer wirklich taugen - und die besten Alternativen

Kopfhörer mit Kabel sind nicht nur unpraktisch - sie sind auch vom Aussterben bedroht. So sickerte im Juni durch, dass Samsung bei der neuesten Generation seines Handys Galaxy Note 10 wohl erstmals auf die Kopfhörerbuchse verzichtet. Im Zeitalter der Bluetooth-Geräte ein nachvollziehbarer Schritt. Zeit also für einen Wechsel.

Doch der Markt für Bluetooth-Kopfhörer ist riesig und entsprechend unübersichtlich. Etwas Licht ins Dunkel bringt da der Vergleich der Stiftung Warentest, die 73 Geräte mit und ohne Bügel gründlich gecheckt hat. Welcher Akku hält am längsten? Wie ist der Tragekomfort? Wie einfach sind die Geräte zu bedienen?

Auf diese Fragen liefert der Test Antworten. Am wichtigsten ist und bleibt die Qualität des Tons, der zu 55 Prozent in das Endergebnis eingeflossen ist. Dafür haben fünf Experten mit den Kopfhörern Klangbeispiele aus Rock und Pop, Jazz, Klassik sowie Sprache gehört. Anschließend beurteilten sie die Qualität des Klangs wie die Dynamik, das Volumen und die Verzerrungsfreiheit.

Testsieger Bluetooth-Bügelgeräte

Am besten Schnitt der Teufel Real Blue bei den Kopfhörern mit Bügel ab (Gesamtnote 2,2). Bestnoten gab es dabei in den Unterkategorien Störeinflüsse (1,8) und Haltbarkeit (Note 1,7). Dabei wurden die Geräte zehn Mal aus 1,8 Metern Höhe auf einen Steinboden fallen gelassen und anschließend auf ihren Zustand überprüft. Für den Ton vergab die Stiftung Warentest eine 2,0.

Knapp hinter dem Testsieger landeten die Bang & Olufsen Beoplay H4 (Gesamtnote 2,3), die sich als besonders robust erwiesen. Hier gab es in der Kategorie Haltbarkeit mit 1,4 die zweitbeste Note im gesamten Test. Deutlich schlechter als beim Testsieger (2,2) wurde die Bluetooth-Qualität bewertet (2,9). In diese Rubrik flossen unter anderem die Akkulauf- und Ladezeiten sowie die Messung des störungsfreien Abstandes vom Abspielgerät ein.

Als Preis-Leistungs-Sieger ging der Sennheiser HD 4.40BT aus dem Test hervor. Unter den vier Topgeräten ist dieses mit derzeit rund 85 Euro das günstigste. Die Gesamtnote lautete auch hier 2,3. In fünf von sechs getesteten Kategorien wurde die Note "gut" vergeben. Ein glatte 1,0 gab es zudem für geringe Schadstoffe. In dieser Unterkategorie wurden die Geräte auf Weichmacher und andere schädliche Chemikalien untersucht.

Ebenfalls mit einer 2,3 in der Gesamtnote ging das Skullcandy Crusher Wireless aus dem Test hervor. Auch hier gab es eine 1,0 für schadstoffarmes Material. Die Tonqualität wurde mit 2,2 bewertet. Nicht so gut schnitt das Skullcandy in den Kategorien Tragekomfort und Handhabung (2,6) sowie Störeinflüsse (2,6) ab. Dabei wurde unter anderem bewertet, wie die Schallabstrahlung in einem Abstand von 0,1 Metern ist - also wie laut Nebenstehende mithören können oder, besser gesagt, müssen.

Fazit: Wer einen vernünftigen Bluetooth-Bügelkopfhörer kaufen möchte, muss schon bereit sein, 80 Euro oder mehr zu investieren. 6 von 9 Geräten, die im Test nur "befriedigend" abgeschlossen haben, liegen unter 80 Euro. Einen Totalausfall gab es dafür in diesem Segment nicht.

Testsieger In-Ear-Geräte

Wer auf den Bügel verzichten möchte, landet zwangsläufig bei den sogenannten In-Ear-Geräten. Die Älteren unter Ihnen werden diese unter dem Begriff Ohrstöpsel besser kennen. Diese Kopfhörer eignen sich perfekt zum Sporttreiben. Bei den Geräten ohne Zwischenkabel gab es gleich zwei Sieger.

Die Apple Airpods kamen auf die Gesamtnote 2,0. Der Ton wurde mit 1,9 bewertet, Bestnoten gab es in den Unterkategorien Haltbarkeit (0,9) und Schadstoffe (1,0). Die schlechteste Note wurde für Störeinflüsse vergeben (3,2), was den Gesamtsieg aber nicht verhinderte.

Den Platz ganz oben auf dem Podium muss sich Apple allerdings mit Bose teilen, denn auch die SoundSport Free Wireless In-Ear-Hörer erhielten die Gesamtnote 2,0. Auch hier gab es Bestnoten in den Unterkategorien Haltbarkeit (0,9) und Schadstoffe (1,0). Der Ton lag mit 1,8 sogar noch etwas besser als bei Apple. Schwächen zeigten die Bose-Kopfhörer in den Bereichen Bluetooth (2,8) und Störeinflüsse (2,6).

Über den alleinigen Sieg durfte sich Bose dagegen in der Kategorie Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Kabel zwischen den Hörern freuen. Dort gab es für die SoundSport Wireless von der Stiftung Warentest die einzige Note mit einer 1 vor dem Komma (1,9). Maßgeblich für den Erfolg verantwortlich ist die Tonqualität, die mit 1,6 mit Abstand am besten unter allen 18 getesteten Geräten lag.

Fazit: Auch bei den In-Ear-Geräten gab es fast nur gute und befriedigende Geräte. Lediglich ein In-Ear-Kopfhörer mit Kabel zwischen den Hörern schnitt mit der Note 4,0 und damit nur ausreichend ab: das Isy IBH-3500-BK von Mediamarkt-Saturn.