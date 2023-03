Breitbandsteuer für Digitalkonzerne Soll das Silicon Valley für europäische Netze zahlen?

»Alexa, what happened?« (zwölf Leseminuten) Im Jahr 2016 hat sich Ranjan Roy seinen ersten Echo-Smartspeaker gekauft, mittlerweile stehen vier davon in seinem Zuhause – und die ganze Familie benutzt sie. Ein Fan ist Roy in all den Jahren trotzdem nicht geworden. Hier erklärt er, wie blumige Versprechen und harte Systemgrenzen verhindern, das Sprachassistenten wirklich nützlich werden.

»I remembered how awful it is to go viral« (15 Leseminuten)

Ryan Broderick wunderte sich, welche Tweets derzeit besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Mit ein paar Experimenten stellte er fest, wie man virale Inhalte produziert: Bereits virale Themen kapern, haufenweise auf die eigenen Tweets antworten, und meinungsstarke, aber uninspirierte Tweets verbreiten.