Die Bundesnetzagentur warnt mit Blick auf Weihnachten vor bestimmten smarten Geräten unter dem Baum: manche vernetzten Plüschtiere und Saugroboter könnten in Deutschland verboten sein. Spielzeuge und Alltagsgegenstände, die unbemerkt Audio- oder Videoaufnahmen erstellen und diese per WLAN oder Bluetooth an andere Empfangsgeräte übertragen können, seien hierzulande nicht zulässig, betonte die Bonner Behörde am Mittwoch.