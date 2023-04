Was macht man, wenn mitten in der Nacht der Handyakku leer ist und kein Laden mehr geöffnet ist? Ein 37-Jähriger tauchte am Samstagmorgen um zwei Uhr im Revier der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt (Oder) auf und bat darum, sein Smartphone aufladen zu können. Doch von dort ging es direkt hinter Gitter.